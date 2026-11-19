Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini sürdürdüğü sırada rahatsızlanarak GATA Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Er Aziz Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen 23 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybetti. Şehit Öztürk'ün naaşı, o dönem memleketi olan Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ilıca Köyü'nde toprağa verilmişti.

AİLESİ NAKİL İSTEDİ

Evlatlarının kabrine daha yakın olmak isteyen şehit ailesi, aradan geçen 15 yılın sonunda yetkililere başvurarak Aziz Öztürk'ün mezarının yaşadıkları Gebze ilçesine nakledilmesini talep etti. İlgili kurumların başvuruyu olumlu karşılaması ve gerekli resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehidin naaşı İkizdere'deki kabrinden dualarla çıkarıldı. Nakil işlemi öncesinde Rize Sahil Camii'nde resmi bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz ve yapılan duaların ardından şehit Jandarma Er Aziz Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla Kocaeli'ye gönderildi. Şehit Öztürk'ün naaşı, Gebze'de düzenlenecek resmi törenin ardından Gebze Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlanacak.