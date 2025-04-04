Şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen bekçi Uğur Gölçek (34) dün son yolculuğuna uğurlandı. 2 Nisan akşamı rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen çarşı ve mahalle bekçilerine, ikazlara uymayan şüphelilerce ateş açılmıştı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Gölçek kurtarılamadı. Hain saldırının ardından olay yerinden kaçan B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gölçek için dün önce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Fatin Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Gülizar, babası Gaffar Gölçek ve kardeşleri burada taziyeleri kabul etti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Şehidimiz Uğur Gölçek'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Merhum şairimizin ifade ettiği gibi şehitler diyorlar ki: 'Görünüşe kanmayın, Tabutlara bakıp da bizi öldü sanmayın. Biz, ölümü öldüren bir iman taşıyoruz, Kuran'a andolsun ki; dipdiri yaşıyoruz.' Emniyet teşkilatı olarak milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz" dedi. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.