Şehit Budak’ın son paylaşımı ve Şehit Aslan’ın babasının ifadeleri duygulandırdı

Terör örgütü PKK hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Dünkü 6 şehidimizin ardından bugün de 6 kahraman askerimiz şehit düştü.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
ŞEHİT BABASI: NE MUTLU BANA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.