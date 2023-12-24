Video Haber Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara’daki annesine verildi | Video
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara’daki annesine verildi | Video

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara’daki annesine verildi | Video

24.12.2023 | 08:43

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın acı haberi Ankara’da bulunan annesine verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin üs bölgesinde sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin ailesi Çorum'da ikamet ederken şehidin acı haberi ise Etimesgut ilçesi Elvan mahallesinde ikamet eden kardeşini ziyaret eden annesine verildi. Şehidin akrabalarının evine Türk bayrağı asılırken şehidin Kırıkkale ile Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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