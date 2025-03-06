Şehit doktor Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında rahatsızlanarak şehit olan 33 yaşındaki Doktor Koray Arslan için Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Bahar, babası Recep ve kardeşleri Burak ile Yılmaz Arslan büyük üzüntü yaşarken, eşi Elena Arslan gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. 1992 yılında Samsun'da dünyaya gelen Koray Arslan, eğitim hayatına Belediye İlköğretim Okulu'nda başladı. Başarılı eğitim hayatına Kuleli Askeri Lisesi'nde devam etti. Daha sonra Kara Harp Okulu'na giren Arslan, buradan ayrılarak tıp fakültesine yöneldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve mezun olduktan sonra Amasya Taşova Devlet Hastanesi'nde görev yapan Arslan, genel cerrahi alanında asistanlık yaptı. Almanya'da devlet destekli klinik çalışmalarına katılarak uluslararası başarılar elde etti. İngilizce ve Sırpça bilen başarılı hekim, Amasya Suluova Devlet Hastanesi'nde görev yaparken, gönüllü olarak sınır dışı hekim görevlendirmesine katıldı. 2025 yılının Şubat ayında Kuzey Irak'ta ikinci görevinde rahatsızlanarak şehit düştü.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve birçok devlet yetkilisi katıldı.