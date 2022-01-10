Şehit edilen 3 arkadaşının anısına iyilik hareketi başlattı

Stajyer doktor Zeynep Uysal, Mayıs 2019'da Gabar'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen çocukluk arkadaşları Hataylı Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can ve Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker ile Ankara'da askeri servis araçlarına yapılan bombalı terör saldırısında 2016 yılında şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın anısını yaşatmak için kolları sıvadı. 1,5 yıl önce gönüllü olarak kendi çapında etkinliklere başlayan Uysal'ın iyilik hareketine, Kayseri'de görev yapan yine kendisini gibi stajyer doktor Berna Bozbağa'da dahil oldu. Hastanede tedavi gören çocuklara üzerinde kendi şehit arkadaşları ve diğer şehitlerimizin fotoğrafları olan hediyeler dağıtan Uysal, Bunun yanı sıra şehitler için Afrika'da çok sayıda su kuyusu açtırdı. Son olarak ise Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına 500 fidan dikilip, hatıra ormanı oluşturuldu.





'HEM ARKADAŞLARIMIN HEM DE ŞEHİTLERİMİZİN ANISINI YAŞATMAK İSTİYORUM'

Zeynep Uysal, projelere başlamasını nedenini SABAH'a anlattı. Uysal, "Ercan ve Ali benim Hatay'dan çocukluk arkadaşlarım. Ben sonra okul için Bursa'ya taşındım. Feyyaz'da benim orada oturduğum mahalleden arkadaşım. Onlar şehit olunca hem arkadaşlarım hem de diğer şehitlerimizin anısını yaşatmak için bir şeyler yapmak istedim.1,5 yıl önce bu projelere başladık. Önce onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak gibi eşyalar dağıtmayla başladık. Sonra Afrika'da su kuyuları yaptırmakla devam ettik. Şehitlerimizin adına 13 tane su kuyusu açtırdık. Ben projelere başladığımda Berna arkadaşımla tanıştık. Sonra neden beraber hareket etmeyelim diyerek projeleri birlikte sürdürmeye karar verdik" dedi.





PROJELERE DEVAM EDECEĞİM

Şehitler için başlattığı projelere devam edeceğini belirten Zeynep Uysal, "2016 yılında önce Feyyaz şehit oldu. Ondan sonra bu tür yardım işlerini düşünmeye başladım. Daha çok kendi çapımda onlar adına çocukları sevindirmeye çalıştım. Sonra Erdem ve Ali aynı zamanda aynı yerde şehit oldu. Ercan'ın ailesiyle de sürekli görüşüyoruz. Ercan adına bir su kuyusu açtırdık. Sonra Afrika'da yemekler verdik. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyoruz. Çocuklara hediyelerle devam ettik. Feyyaz'dan beri orman projesi hep istediğim bir şeydi. Bu proje için müracaat ettim. Sağ olsun yetkililerimizin de yardımıyla izinler alınıp fidanlar dikildi. Mart ayında Adana'da yine fidan dikimi yapılacak. Projelerimiz durmadan devam edecek" diye konuştu