Şehit eşin yürek yakan sözleri

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen Afyonkarahisar Merkez Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesine helallik alındığı sırada duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Yeşim Özen'in tabutun başında döktüğü gözyaşları ve söylediği sözler, evin önünde bulunan herkesin yüreğini dağladı.

Gözyaşları içinde tabutun başına gelen Yeşim Özen, eşine seslenerek, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesini duyamadım. Önderim niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?" diyerek ağıt yaktı.

Öte yandan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'da kucağından bir an olsun bırakmadığı oyuncak ayıyı babasının tabutuna doğru uzatıp, 'Benim ayıcığım var bak' diyerek ayıcığını göstermek istedi.