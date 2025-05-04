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Giriş Tarihi: 4.5.2025 19:47 Son Güncelleme: 4.5.2025 19:55

Şehit eşin yürek yakan sözleri

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Operasyonu bölgesinde, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Önder Özen’in eşi Yeşim Özen’in sözleri yürekleri dağladı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Şehit eşin yürek yakan sözleri

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen Afyonkarahisar Merkez Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesine helallik alındığı sırada duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Yeşim Özen'in tabutun başında döktüğü gözyaşları ve söylediği sözler, evin önünde bulunan herkesin yüreğini dağladı.

Gözyaşları içinde tabutun başına gelen Yeşim Özen, eşine seslenerek, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesini duyamadım. Önderim niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?" diyerek ağıt yaktı.

Öte yandan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'da kucağından bir an olsun bırakmadığı oyuncak ayıyı babasının tabutuna doğru uzatıp, 'Benim ayıcığım var bak' diyerek ayıcığını göstermek istedi.

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Şehit eşin yürek yakan sözleri
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