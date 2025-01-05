Şehit Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 8'nci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı, Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı.

Anma programında mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin külliyesinde yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

Şehit polis Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, konuşmasında şunları söyledi,"Yeğenim 5 ocak 2017'de İzmir adliyesine pkk ve dhkp-c tarafından yapılacak olan saldırıyı farkederek beylik silahıyla havaya 2 el ateş açıp önce kalabalığı dağıttı, daha sonra teröristlerle çarpışarak saldırıyı bertaraf edip şehit oldu. Dayısı olarak onur ve şeref duyuyorum. Bu memleket kolay kazanılmadı. Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de verdiğimiz şehitlerle varoldu. Devletimiz, milletimiz için her daim hazırız, ben bu yaşta hazırım" dedi.