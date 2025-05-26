Şehit kardeşi, kaza kurbanı oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacı Gökşin (52), önceki gece Barbaros Mahallesinde kontrolünü kaybettiği otomobille refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın şiddetiyle araçta bulunan Cuma Karakış (44), emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yola düştü. Ağır yaralanan Karakış, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cuma Karakış'ın, 2012'de Karaman adliyesi önünde silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Ali Karakış'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.