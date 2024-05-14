Şehit korucu toprağa verildi

Van Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkiine yıldırım düştü. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgeye düşen yıldırım güvenlik korucusuna isabet etti. Üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan'ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ni morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Şeylan, ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. SABAH