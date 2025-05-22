Şehit Mehmet Türken şahadetinin 7. yılında dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile şehidimizin ailesi tarafından organize edilen anma programı, Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Şehidin kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başlayan program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunurken, Dernek Başkanı Rıfat Öcal da programda yaptığı konuşmada, şehit Mehmet Türken'in hayatı ve kahramanlık dolu mücadelesi hakkında bilgi verdi. Öcal, "Şehidimiz, 1989 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya gelmiş, vatani görevini tamamladıktan sonra uzman çavuş olarak Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda kesin nişancı görevini üstlenmiştir. 21 Mayıs 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Evli ve iki çocuk babasıydı," dedi.

Programa Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş başta olmak üzere askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı, Türken ailesine başsağlığı dileklerinin iletilmesinin ardından ikram edilen yemekle sona erdi.