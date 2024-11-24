PKK’lı teröristler şehit etmişti: Şehit Necmettin Öğretmen 24 Kasım’da mezarı başında dualarla anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Torul mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Şehit Necmettin öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin katıldı.

Anma töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Tunceli Pülümür'de bölücü terör örgütüne mensup teröristlerce yolu kesilerek şehit edildi ve o günden bugüne öğretmenlik mesleğinin eğitim camiamızın bir simgesi oldu. Biz Necmettin evladımız gibi şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bugünlere geldik ve Ülkemizin geleceği de onların gösterdiği şehadet yolunda fedakarlık yolunda inşa ediliyor. Bugün bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan ve üzerimizde her birinin hakkı yadsınamaz olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyoruz.

Necmettin Yılmaz şehidimiz nezninde tüm şehadete eren öğretmenlerimizin minnet ve şükranla yad ediyoruz ve başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiasına hizmet etmiş bu uğurda ömürlerini tüketmiş Allah'ın rahmetine ulaşmış tüm öğretmenlerimizi de bir kez daha rahmetle hatırlıyoruz onların gösterdiği yol bize rehber olacaktır. Bu rehberlik sayesinde de yeni yetişen öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğini inşa etmek üzere memleketimizin dört bir köşesinde hiçbir şeyden çekinmeden hiçbir tehdite boyun eğmeden aşkla ve şevkle hizmet etmeye devam edecektir.

Şehidimizi bir kez daha anarken yanımızda bulunan ailesinin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Hamit abimiz Gülay annemiz ve kardeşlerine Allah sabırlar versin. Allah ebedi yurdunda cennetinde onları birlikte eylesin diyorum. Buradan tüm öğretmenlerimize bir kez daha minnet ve saygılarımızı sunuyorum" dedi. Mezar başında yapılan duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.