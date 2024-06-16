Şehit Necmettin Öğretmensiz buruk geçen “7. Babalar Günü”

2017 yılında yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen Gümüşhaneli sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, şehit öğretmensiz 7. Babalar Günü ve kurban bayramında oğlunun mezarına koştu. Buruk bir acı yaşadığını belirten Baba Yılmaz," Evlat acısı katlanması çok zor bir acı .Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlar, evlatlarını vatana ve millete hayırlı olarak yetiştirmeleri diliyorum" dedi

" OĞLUMU KATLEDEN HAİNLER MAHŞERDE ACI ÇEKEREK ALLAH'A HESAP VERECEK."

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın acısının ilk günkü gibi yüreğini parçaladığını belirten baba Hamit Yılmaz, "Babalar gününde oğlumun yanımda olmayışı bizleri derinden parçalıyor. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Başta şehit babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Ayrıca bugün Kurban bayramı. Şehit oğlum Necmettin'im hem bayramda hem de babalar gününde yanımızda yok. Yine bir tarafım eksik,içim buruk. Ne bayramın ne de babalar gününün tadı var.Peygamber Efendimizin bir Hadis'inde 'bir babanın evladına vereceği en güzel değer güzel ahlaktır' diyor. Buna da canı gönülden inanıyorum. Dilerim ki babalar inşallah ,Necmettin öğretmen gibi ahlaklı ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirirler . Necmettin'siz 7'nci seneyi deviriyoruz. Asalaklar ,vatan hainleri ,Necmettin'imi oruçlu iken Pülümür Vadisi'nde katlettiler. Oğlumu katleden hainler mahşerde acı çekerek allaha hesap verecek. Allah onları kahretsin. Mahşerde onlarla hesaplaşacağız. Ben bütün babalarımıza, evlatlarına sahip olmalarını ve okuyup vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmeleri için dua ediyorum" dedi.