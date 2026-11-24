Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin ardından geçen yıllara rağmen unutulmadı. Şehit öğretmenin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabrini, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve beraberindekiler ziyaret etti. Vali Atay ve beraberindeki heyet, şehidin babası Hamit, annesi Gülay, ağabeyi Ahmet ve kardeşi Yahya Yılmaz'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Duaların ardından Necmettin öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

'ÖĞRETMENLER SÖNERSE MİLLET KARANLIKTA KALIR'

Vali Cevdet Atay, şehit öğretmeni ailesiyle birlikte dualarla andıklarını belirterek, tüm öğretmenlere sağlık ve sıhhat diledi. Atay, "Allah mekanını cennet eylesin. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi. Şehidin babası Hamit Yılmaz ise anma programına katılanlara teşekkür ederek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Baba Yılmaz'ın, "Bir öğretmen kandildir, mumdur. İnşallah bu mumlar sönmez. Öğretmenler sönerse bütün millet, bütün ümmet karanlıkta kalır." sözleri yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Yahya Yılmaz da hem üzgün hem gururlu olduklarını ifade ederek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.