Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Osmancık’taki kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için yapılan hatmin duası okunurken, törenin ardından katılımcılar mezarına karanfiller bıraktı. Kaymakam Furkan Duman, yaptığı açıklamada, Aybüke öğretmen vesilesiyle tüm şehitleri minnetle andıklarını belirterek, "Bugün burada bir kez daha milletimizin fedakâr öğretmenlerini ve onların bu topraklar için verdiği mücadeleyi hatırlıyoruz. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın şahsında tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

"AYBÜKE ÖĞRETMEN İLÇEMİZİN EVLADIYDI"

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Öğretmenler Günü vesilesiyle şehit öğretmenleri unutmadıklarını ifade ederek, "Şenay Aybüke öğretmenimiz, ilçemizin bir evladıydı. Hain terör örgütü tarafından 22 yaşında katledildi. Ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz" şeklinde konuştu.