Şehit Özel Harekat polisi Karapınar, şehit babasının yanına defnedilecek

Mersin'de görev yapan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş olması sonucu şehit oldu. Şehidin babasının da 2018 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru 28 yaşındaki Mustafa Karapınar, Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonu'nda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karapınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

'2018 YILINDA ŞEHİT OLAN, BABASININ NAAŞINI OMUZLARINDA TAŞIMIŞ'

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. O zaman ki bir fotoğrafta Mustafa'nın babasının naaşını omuzlarında taşıdığı görülüyor.

Mersin Özel Harekat Şubesi'nde düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, çok sayıda protokol üyesi ve emniyet personelleri katıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın dua okurken, şehidin annesi Fatma Karapınar ise oğlunun bayrağa sarılı naaşına sarılarak oğluna veda etti.

Şehit polis memuru Mustafa Karapınar, Mersin Özel Harekat Şubesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliği'ndeki babasının kabrinin yanına defnedilecek.