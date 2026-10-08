Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Pursaklar ilçesinde 6 Ekim gecesi gerçekleştirilen polis uygulaması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Polis Memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuştu. Olayın ardından araçta bulunan ve bölgeden kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Aydaş, Arif Aydaş ve 14 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadelerinin alınması ve haklarındaki adli sürecin yürütülmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin olay sırasındaki konumları ve saldırıyla bağlantılarının yanı sıra olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.