Haberler Yaşam Haberleri Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:24

Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Yasin Aydaş ve Arif Aydaş'ında bulunduğu 14 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Pursaklar ilçesinde 6 Ekim gecesi gerçekleştirilen polis uygulaması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Polis Memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuştu. Olayın ardından araçta bulunan ve bölgeden kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Aydaş, Arif Aydaş ve 14 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadelerinin alınması ve haklarındaki adli sürecin yürütülmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin olay sırasındaki konumları ve saldırıyla bağlantılarının yanı sıra olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#ANKARA #PURSAKLAR
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Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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