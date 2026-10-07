Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyetinde tören düzenlendi

Pursaklar ilçesinde 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen polis uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, olayda şehit oldu. Şehit Polis Memuru Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Gerçekleştirilen kurum önü töreninin ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Çubuk ilçesindeki Camiikebir Camii'ne götürülecek.
İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK
Türkoğlu'nun cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılınacak. Şehit polis memuru, cenaze namazının ardından Çubuk ilçesine bağlı Ağılcık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.