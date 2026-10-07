Şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Pursaklar ilçesinde dün gerçekleştirilen polis uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşında 3 çocuk babası Polis Memuru Ahmet Türkoğlu, şehit oldu. Şehit polis memuru Türkoğlu için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Saat 12.30'da gerçekleştirilen kurum önü töreninin ardından şehidin naaşı, Çubuk ilçesindeki Camiikebir Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından şehit Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Türkoğlu'nun naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Çubuk Ağılcık Köyü Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile şehidin ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.