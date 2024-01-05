Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, olayın 7'nci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Ömer Toraman, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı.

Anma programında mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin külliyesinde yapılan konuşmaların ardından Fethi Sekin'in belgeseli izlenmesi ve "Benim için Fethi Sekin demek" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilerek program sona erdi.

"MECLİS'TE OTURAN PKK YANDAŞLARINA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Fethi Sekin'in şehadetinin 7'nci ölüm yıl dönümünde konuşan kardeşi Ahmet Sekin, "Genelde bu tür konuşmaları rahmetli babam yapardı bende onu arkalarda oturup izlerdim. Allah'a hamd olsun ki ben öyle bir babanın oğluyum ve kardeşimin kanını taşıyorum. Babamızdan kalan şeref bizlere yeter. Kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Son günlerde sosyal medya üzerinden olmadık kelimeler ve konuşmalar ortaya çıktı. Valimiz bu olaya el koyarak emniyet mensuplarıyla birlikte gerekli cevabı verdiler. Şehit kardeşi olarak gerçekten acımız çok büyük. Bundan yaklaşık 15 gün önce 12 şehit verdik. Kemal kardeşimiz şehadete yürüdüğünde babası Mehmet kardeşimizi dik ve gururlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan cenazenin ardından mikrofonu eline aldığı zaman Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya hakkını helal etmediler. Bende üzerine ekleyerek Mecliste oturan PKK yandaşlarına bende hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek sen kimsin diye hitap etti. Bende ona soruyorum sen kimsin. Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermiştir" dedi.

Fethi Sekin'in diğer kardeşi Fikriye Sekin ise, "İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bazı insanlar da durum değişse de genelde durum bu şekildedir. Fakat bazı insanlar vardır sadece doğarlar ve ölümsüz olurlar. Bu kişiler bedenen aramızdan ayrılsalar dahi. Çünkü ölmek demek, sadece bedenen ölmemek demek midir Fethi abim şehadet şerbeti içerek Allah tarafından ölümsüzlük iksiri ile donatıldı. Bugün ülkemizde yaşayan 7'den 70'e vatansever abimi tanıyor ve biliyor. Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.