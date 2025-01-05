Haberler Yaşam Haberleri Şehit polis memuru için Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı
Giriş Tarihi: 5.1.2025 10:39 Son Güncelleme: 5.1.2025 10:51

Şehit polis memuru için Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı

Görevi başındayken trafik kazası geçiren, polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. İçişleri Bakanı Şehit Aramış için Başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında, “ Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Şehit polis memuru için Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli timinden polis memurları Emirhan Aramış ve Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralandı. Yaralılardan Polis memuru Aramış kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İçişleri Bakanı, Şehit Aramış için Başsağlığı mesajı yayınladı

Bakan Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit polis memuru için Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA