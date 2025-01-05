Şehit polis memuru için Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli timinden polis memurları Emirhan Aramış ve Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralandı. Yaralılardan Polis memuru Aramış kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İçişleri Bakanı, Şehit Aramış için Başsağlığı mesajı yayınladı

Bakan Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum" dedi.