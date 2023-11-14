Şehit polis memuru Lütfi Baykar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe'de 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar vermiş ve denetim yapan polis ekiplerine çarparak polis memuru Lütfi Baykar ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Ağır yaralanan polis memuru Lütfi Baykar'dan, 24 gün sonra kötü haber geldi. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılan törenin ardından Baykar'ın cenazesi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesi'ne gönderildi.

Şehit polis memuru Baykar için Adilcevaz ilçesinde ise belediye meydanında tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Baykar'ın cenazesi tören alanına getirildikten sonra bir süre omuzlarda taşındı. İlçe Müftüsü Erkan Karaca'nın dua okumasının ardından da cenaze namazı kılınıp helallik istendi. Yapılan törenin ardından da şehit Baykar'ın cenazesi gözyaşları arasında Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.