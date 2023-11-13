Şehit polise son görev

İstanbul Maltepe'de uygulama noktasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit düşen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkez Amirliği'nde görevli 28 yıllık polis memuru Lütfü Baykar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehit polisin ailesi ve meslektaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis Adilcevaz'a götürüldü.20 Ekim'de meydana gelen olayda uyuşturucu madde etkisindeki Sezgin Açık (22), anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonunu kaçırmış, 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca çarpmıştı. Feci olayda 1'i polis memuru, 3'ü bekçi toplam 4 kişi yaralanmıştı. Polis memuru Lütfi Baykar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sezgin Açık tutuklanmıştı.