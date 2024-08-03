Haberler Yaşam Haberleri Şehit polise son görev
Giriş Tarihi: 3.8.2024 13:56 Son Güncelleme: 3.8.2024 15:36

Şehit polise son görev

Gaziantep'te eğitim sırasında gaz kapsülünün yüzüne çarpması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şehit polise son görev

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun (33), 10 Temmuz günü POMEM'de eğitim verirken gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Yaralanan Kuzgun, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kuzgun, 23 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Halil İbrahim Kuzgun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, kardeşi Muhammed ve eşi Seda Kuzgun ile Vali Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törene eşinin üniformasını giyerek katılan Seda Kuzgun, gözyaşlarını tutamazken, anne Melek Kuzgun'u ise kadın polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.

Törenin ardından polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Oğuzeli ilçesinin Altınyurt Mahallesi'ne gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit polise son görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA