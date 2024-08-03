Şehit polise son görev

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun (33), 10 Temmuz günü POMEM'de eğitim verirken gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Yaralanan Kuzgun, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kuzgun, 23 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Halil İbrahim Kuzgun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, kardeşi Muhammed ve eşi Seda Kuzgun ile Vali Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törene eşinin üniformasını giyerek katılan Seda Kuzgun, gözyaşlarını tutamazken, anne Melek Kuzgun'u ise kadın polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.

Törenin ardından polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Oğuzeli ilçesinin Altınyurt Mahallesi'ne gönderildi.