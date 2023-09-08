Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Bir kadını kanlar içinde cip içerisinde gören vatandaşlar olayı hemen 112'ye ve polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Ekipler, başından tabanca ile vurulan genç kadının hayatını yitirdiğini tespit ederken, yapılan kimlik tespitinde talihsiz kadının 2011 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracının terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taranması sonucu şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil olduğu belirlendi.

Sayil'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.