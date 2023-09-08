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Giriş Tarihi: 8.9.2023 16:15 Son Güncelleme: 8.9.2023 18:05

Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'in Bismil İlçesi’nde 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil, Kayseri’de başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Bir kadını kanlar içinde cip içerisinde gören vatandaşlar olayı hemen 112'ye ve polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Ekipler, başından tabanca ile vurulan genç kadının hayatını yitirdiğini tespit ederken, yapılan kimlik tespitinde talihsiz kadının 2011 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracının terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taranması sonucu şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil olduğu belirlendi.

Sayil'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu
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