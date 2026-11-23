

Sedat Çelik

ATEŞ ETMESE DE MÜŞTEREK FAİL

Kararda, sanığın olay sırasında kolluk görevlilerinin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam etmesi de yer aldı. Polis memurlarının Sedat Çelik'i yakalamaya çalıştığı sırada kardeşi Mehmet Salih Çelik'in kaçışı sağlamak amacıyla polis memuru Furkan Hakan Aşkın'a ateş ettiği, ardından diğer polisler İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'a da ateş açtığı ifade edildi. Sedat Çelik'in "dur" ihtarına rağmen kaçmayı sürdürerek direnişini devam ettirdiği, bu davranışıyla kardeşinin eylemlerine imkan sağladığı ve iki kardeşin olay yerinden birlikte kaçtığı kaydedilen kararda, bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda sanıkların olayın başından itibaren birlikte hareket ettiklerinin kabul edildiği aktarıldı.

Bu nedenle Sedat Çelik'in, Mehmet Salih Çelik'in üç polis memuruna yönelik eylemlerine iştirak ettiği, silahla ateş etmese de polis memuru Mehmet Tozun'un öldürülmesi ve diğer iki polisin öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçlarından müşterek fail olarak sorumlu tutulduğu belirtildi.