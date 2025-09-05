Şehit Suat Yalçın şahadetinin 17. yılında kabri başında anıldı

Anma programına, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, jandarma personeli, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Komutan Acar, şehidin kabrine karanfil bırakarak Yalçın'ın ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Suat Yalçın, 5 Eylül 2008 tarihinde Baykan ilçesi Ziyaret–Tütünocak köyü mevkiinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada kahramanca mücadele ederek şehit düşmüştü. Anma töreninde yapılan dualarda, vatan uğruna canını feda eden Yalçın'ın aziz hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, "Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Şehidimiz Suat Yalçın'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.