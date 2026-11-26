Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında, Sivaslı Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un da aralarında bulunduğu 5 asker şehit olmuştu. Kazada hayatını kaybeden askerlerin naaşları, Eskişehir'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit Halil Karabulut'un naaşı, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut ile eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, askeri personel ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Kadir Karabulut ve annesi Hülya Karabulut da aynı uçakla Sivas'a geldi. Havalimanındaki karşılamanın ardından şehidin naaşı, Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyüne götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ocağında helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, İl Emniyet Müdürü Ahmet, Belediye Başkanı Adem Uzun, Alaağaçlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör