Haberler Yaşam Haberleri Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 18:21 Son Güncelleme: 10.10.2023 18:37

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak Bölgesi Pençe Kilit-2 Harekatı ‘Şehit Teğmen Abdülkadir Güler Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan 29 yaşındaki İstikam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke memleketi Mersin’de toprağa verildi.

Bekir COŞKUN
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak Bölgesi Pençe Kilit-2 Harekatı 'Şehit Teğmen Abdülkadir Güler Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu 29 yaşındaki İstikam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke, ağır yaralandı.

Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, Mersin'de ikindi namazına müteakip Muğdat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehir Mezarlığı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, il protokolü ve askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ile yakınları, Türk bayrağına tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli
İzmir Şehir hastanesi için geri sayım! Hasta kabulüne başlıyor
Saçmalama Hüsnü Bey
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
40 milyar dolarlık potansiyel
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA