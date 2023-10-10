Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak Bölgesi Pençe Kilit-2 Harekatı 'Şehit Teğmen Abdülkadir Güler Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu 29 yaşındaki İstikam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke, ağır yaralandı.

Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, Mersin'de ikindi namazına müteakip Muğdat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehir Mezarlığı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, il protokolü ve askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ile yakınları, Türk bayrağına tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.