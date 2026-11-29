Nurgül Celep'in oğulları Cem ve Mert'i 13 Mayıs 2006'da şehit verdiği öğrenildi. Ailenin yaşadığı dikkat çekici tarih tesadüfleri ise dinleyenleri hayrete düşürdü. Şehit Cem Celep, 20 Kasım 1995'te dünyaya geldi. Kardeşi Çınar ise tam 14 yıl sonra, 20 Kasım 2009'da doğdu. Şehit Mert Celep ise 24 Nisan 2000'de doğdu. Kardeşi Cemre de tam 7 yıl sonra, 24 Nisan 2007'de dünyaya geldi. Böylece her iki şehidin de doğum günü, kardeşlerinin doğum tarihiyle aynı gün ve aya denk geldi.

EVLİLİK VE YENİ EVLERİNE TAŞINMA TARİHLERİ DE AYNI

Ailenin yaşadığı dikkat çekici tarihler bununla da sınırlı kalmadı. Nurgül ve Mehmet Celep çifti, 21 Ağustos 1994'te evlendi. Çift, tam 15 yıl sonra, 21 Ağustos 2009'da kendi yaptırdıkları eve taşındı. Aynı gün ve ayda gerçekleşen bu iki önemli olay, aile için ayrı bir anlam taşıdı. İki evladını şehit veren Nurgül Celep'in yıllar sonra, şehit oğullarının doğum günleriyle aynı gün ve aylarda iki evladını daha kucağına alması, ziyaret sırasında duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

"İNSAN, ALLAH'IN HİKMETİ KARŞISINDA BAZEN SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYOR"

Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Vali Hamza Aydoğdu, aileyle gerçekleştirdiği sohbetin kendisini derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kahraman şehitlerimizin annesi, annemiz Nurgül Celep ile bir araya geldik. Öyle samimi, öyle içten bir sohbetti ki söz şehit evlatlarına gelince anlattıklarını hayretle dinledik. Bir annenin iki evladını ebediyete uğurladıktan yıllar sonra şehit evlatlarının doğduğu aynı gün ve aylarda iki evladını kucağına alması. Mucize dediğimiz şey bu işte. İnsan, Allah'ın hikmeti karşısında bazen söyleyecek söz bulamıyor. Rabbim şehitlerimize rahmet, Nurgül annemize ve Mehmet amcamıza evlatlarıyla birlikte huzurlu, bereketli bir ömür nasip etsin." Vali Aydoğdu'nun ziyareti, şehit ailesiyle kurulan gönül bağının ve şehitlerin hatırasına duyulan vefanın anlamlı bir örneği oldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör