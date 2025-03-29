Şehitlikte hüzünlü bayram: Bu bayramda bir yanımız eksik

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

5 Ağustos 1993 yılında Bitlis'te şehit olan Piyade Çavuş Turgut İlanbey'in ablası Müzeyyen İlanbey kardeşinin mezarı başında göz yaşları dökerek " Kardeşim bu bayramda yok. Bu bayramda da içimiz buruk, bir yanımız eksik ama elden birşey gelmiyor. Ayağına taş değse üzüldüğümüz canlarımız burada yatıyor. Bu evlatlarımızın hepsi bizim. Mekanları cennet olsun. Vatan sağolsun" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek destek oldu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği uğrunda görevleri başında can veren şehitlerimizin kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı ve şehit yakınlarına sabırlar diledi.

Şehitlik ziyaretine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan başta olmak üzere il protokolü katıldı.