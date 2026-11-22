Koltuğun önündeki sehpa, çay bardaklarından kumandalara kadar pek çok eşyanın toplandığı bir alan olsa da özellikle küçük salonlarda hareket etmeyi zorlaştırabiliyor. Büyük puflardan koltuklara eklenen raflara, taşınabilir masalardan duvar çözümlerine kadar farklı tasarımlar, oturma odalarının alışılmış düzenini değiştiriyor.
Oturma odalarında alıştığımız ahşap ve cam sehpaların yerine artık geniş, kumaş kaplı puflar da kullanılıyor. Ottoman olarak adlandırılan bu mobilyalar, ilk bakışta büyük bir oturma minderini andırsa da üzerine tepsi yerleştirildiğinde sehpa görevi görebiliyor.
Örneğin misafirlerinize kahve ikram ederken pufun üzerine geniş ve sağlam bir tepsi koyabilirsiniz. Tepsiyi kaldırdığınızda ise aynı mobilyayı ayaklarınızı uzatmak veya ek oturma alanı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bazı modellerin içindeki saklama bölmesi, battaniye ve kırlentleri ortadan kaldırmaya da yardımcı oluyor.
Koltukta otururken çay bardağını veya telefonunuzu koymak için her zaman büyük bir orta sehpaya ihtiyaç olmayabilir. Yeni nesil bazı koltuklarda bu ihtiyacı karşılamak için kolçaklara eklenen küçük raflar ve tepsi alanları bulunuyor.
Mevcut koltuğunu değiştirmek istemeyenler için kolçak üzerine sonradan takılabilen tepsiler de alternatif oluşturuyor. Ancak bu parçaların koltuğa sağlam oturması, özellikle sıcak içecekler kullanılırken önemli.
Salonun ortasına büyük bir sehpa yerleştirmek yerine oturma düzenini tamamen değiştirmek de seçenekler arasında. Yere yakın koltuklar, geniş minderler ve alçak yüzeyler, özellikle rahat ve samimi bir ortam oluşturmak isteyenlerin değerlendirebileceği tasarımlar.
Bu düzende geleneksel sehpa ve yüksek koltukların oluşturduğu görüntü yerine daha alçak mobilyalar kullanılıyor. Yer minderleri gerektiğinde farklı köşelere taşınabildiğinden odanın yerleşimi de kolayca değiştirilebiliyor.
Akşam televizyon izlerken çayınızı koyacak küçük bir alan yeterliyse bütün gün salonun ortasında büyük bir sehpa bulundurmanız gerekmeyebilir. Katlanabilir tepsi masalar ve iç içe geçen küçük sehpalar, tam da bu kullanım için değerlendiriliyor.
Bu mobilyaların en büyük avantajı, ihtiyaç duyulduğunda koltuğun yanına çekilebilmeleri. Kullanım bittikten sonra katlanabilen modeller kaldırılabiliyor, iç içe geçen masalar ise tek bir köşede toplanabiliyor.
Salondaki eşyaların mutlaka koltuğun önünde durması gerekmiyor. Duvara monte edilen raflar veya koltuğun arkasına yerleştirilen dar konsollar da günlük kullanılan bazı eşyalar için saklama ve sergileme alanı oluşturabiliyor.
Örneğin duvara yaslanmadan konumlandırılmış bir koltuğun arkasına ince bir konsol yerleştirilebilir. Bu bölümde küçük bir masa lambası, kitaplar veya dekoratif objeler durabilir. Böylece odanın orta kısmına ek mobilya koymadan da düzen sağlanabilir.
Yeni bir mobilya almadan önce yalnızca görüntüsüne bakmak yeterli değil. Koltukların arasında ne kadar yürüyüş alanı kaldığı, dolap kapaklarının rahat açılıp açılmadığı ve odada kaç kişinin vakit geçirdiği de seçimde belirleyici olmalı.
Örneğin sık sık misafir ağırlanan bir evde ek oturma alanı sunan büyük bir puf kullanışlı olabilir. Tek başına yaşayan ve sehpayı yalnızca kahve fincanı koymak için kullanan biri içinse küçük bir tepsi masası daha mantıklı bir seçenek olabilir.
Yeni tasarımların ilgi görmesi, ahşap veya cam orta sehpaların tamamen kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Geniş yüzey isteyenler ve sehpayı her gün aktif kullananlar için geleneksel modeller hala işlevsel.
Değişen nokta, salonun ortasında mutlaka büyük bir sehpa bulunması gerektiği düşüncesi. Artık mobilya seçerken odanın büyüklüğü, kullanım alışkanlıkları ve bir parçanın kaç farklı işe yarayabildiği daha fazla hesaba katılıyor. Bu nedenle puflar, koltuklara eklenen raflar ve taşınabilir masalar, klasik sehpalara alternatif olarak değerlendirilebiliyor.