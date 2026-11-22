Büyük puflar orta sehpaların yerini alıyor

Oturma odalarında alıştığımız ahşap ve cam sehpaların yerine artık geniş, kumaş kaplı puflar da kullanılıyor. Ottoman olarak adlandırılan bu mobilyalar, ilk bakışta büyük bir oturma minderini andırsa da üzerine tepsi yerleştirildiğinde sehpa görevi görebiliyor.

Örneğin misafirlerinize kahve ikram ederken pufun üzerine geniş ve sağlam bir tepsi koyabilirsiniz. Tepsiyi kaldırdığınızda ise aynı mobilyayı ayaklarınızı uzatmak veya ek oturma alanı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bazı modellerin içindeki saklama bölmesi, battaniye ve kırlentleri ortadan kaldırmaya da yardımcı oluyor.