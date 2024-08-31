Şehrin göbeğinde çete savaşı: 1 ölü 6 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de önceki gece yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İki suç örgütünün hesaplaşması sonucu yaşanan olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Bahçelievler ilçesindeki ilk olay saat 24.00 sıralarında Mahmutbey Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi olay yerinde öldü, 1 kişi ayağından yaralandı, 1 kişi ise kaçtı. Motosikletli saldırganlar da kayıplara karıştı. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Saat 02.30 sıralarında ise bu kez Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servisi hedef alındı. Acil Servis önüne gelen saldırganlar, hastaneye doğru ateş açtı. O sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırıda acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Özel Harekât polisleri çevreyi koruma altına aldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Peş peşe yaşanan iki saldırının ardından araştırmalarını derinleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede sonuç aldı. İki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. 10 şüpheli kişi, operasyonla kıskıvrak yakalandı. İddiaya göre, iki silahlı saldırı husumetli olan iki çete arasında yaşandı. Çetelerden birinin son yıllarda çok sayıda motosikletli ve silahlı saldırıya karışan "Daltonlar" adlı çete olduğu, yaralanan kişilerden birinin söz konusu çetenin bir üyesiyle bağlantısının bulunduğu öğrenildi.