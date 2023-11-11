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Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:03

“Şehrini Vicdanla Tamamla” teması: “Umut Çizgisi” ile Belgesel oldu

GYODER’in 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra üyeleri ile birlikte gönüllü olarak bölgede yaptığı çalışmaları anlatan ‘Umut Çizgisi’ adlı belgesel, 12 Kasım’da A Haber, ATV'de izleyiciyle buluşuyor.

“Şehrini Vicdanla Tamamla” teması: “Umut Çizgisi” ile Belgesel oldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 6 Kasım'da yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye ilk giden sivil toplum kuruluşlarından olmuştu. 11 ili etkileyen depremleri unutturmamak ve bölgede yapılan çalışmaları anlatmak adına çekilen 'Umut Çizgisi' belgesi, GYODER üyelerinin bölgede gönüllü olarak yürüttüğü 100 bin konutun mimari projelerinin ve master planlarının tasarlanması sürecini anlatıyor.

Doğayla inatlaşma, yetersiz denetim, konut üretiminde yanlış malzeme kullanımı ve art arda gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu 6 Şubat'ta yakın tarihin en ölümcül felaketlerinden birini yaşadık. 32 adet atom bombasına eşdeğer büyüklükte olan depremler Anadolu'da 110 bin metrekarelik bir alanı etkiledi. Depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik. 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı bölgede 680 bin konutun yeniden yapılması gerekiyordu. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye ve Adana'da yapılacak konutlar için GYODER hiç vakit kaybetmeden harekete geçti.

GYODER önderliğinde 40 tasarım ofisinden mimar, kent tasarımcısı, peyzaj tasarımcısı, aydınlatma uzmanı ve mühendis gibi farklı uzmanlıklara sahip 1000 kişilik bir ekip, bölgenin yaralarını sarmak için bir araya geldi. Yapılması planlanan 680 bin konuttan 100 binin tasarımları 3 ay gibi kısa bir sürede GYODER öncülüğündeki bu ekip tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi.

İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar aynı zamanda kamu, STK, özel sektör iş birliği ve dayanışmasının da dünyada eşine az rastlanır örneklerinden birini oluşturdu.

Deprem sonrası bölgede yapılan tüm bu çalışmaları anlatan "Umut Çizgisi" Belgeseli, 12 Kasım Pazar günü sabah 10:00'da A Haber, ATV'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel, eş zamanlı olarak GYODER'in YouTube hesabından da yayınlanacak.

Belgeselin ön gösterimi ise 25-26 Ekim'de "Şehrini Vicdanla Tamamla" mottosuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen GYODER 18. Gayrimenkul Zirvesi'nde yapılmıştı.

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“Şehrini Vicdanla Tamamla” teması: “Umut Çizgisi” ile Belgesel oldu
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