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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Şeker fabrikasında 45 işçi gazdan zehirlendi

Turhal Şeker Fabrikası’nda şeker pancarından şeker elde ederken yapılan kireç yakma işleminde açığa çıkan gaz işçileri zehirledi. Fabrika yönetimine göre işlem rutin ancak gazın çalışma alanına sızmasının nedeni ters rüzgâr...

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şeker fabrikasında 45 işçi gazdan zehirlendi
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Tokat'ın Turhal'daki 'Turhal Şeker Fabrikası'na çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 45 kişi ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedaviden sonra 33 kişi taburcu edildi. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, şeker pancarından şeker elde ederken ham şerbetin arıtılması sürecinde kullanılan kireç ocağından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.

Fabrika müdürü Serkan Korkmaz, "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi" açıklaması yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü "45 kişinin 35'inin durumu iyi diyebileceğimiz düzeydedir. 10 kişinin durumu ise orta derecededir. Entübede olan bir kişi vardı, o da normal hale döndü. Herkese geçmiş olsun" dedi. Yapılan ilk incelemelerde kireç ocağında yapılan rutin çalışmalar sırasında, ters rüzgarın etkisiyle açığa çıkan gazın fabrika içine dolduğu tespit edildi. Fabrika yönetimi de olayın bir patlama veya sızıntı değil, işlem gereği oluşan gazın hava muhalefeti nedeniyle çalışma alanına çökmesi nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TOKAT #SERKAN KORKMAZ
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Şeker fabrikasında 45 işçi gazdan zehirlendi
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