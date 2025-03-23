Van’da polis memuru çocuklara bayram şekeri dağıttı

Van'da "Yetim ve Muhtaç Çocuklara Bayram Şekeri Bizden" kampanyası kapsamında bayram şekeri dağıtıldı. Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, yetim çocuklar ve muhtaç aileleri tek tek tespit ederek onlara bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıttı.

Polise memuru Şahin, 81 ilde yürüttüğü ve hayırseverlerinde desteği ile bayramda şekeri olmayan ve şeker alamayan hiçbirin çocuğun kalmaması için seferber oldu. Yetim ve muhtaç aileleri, hayırsever vatandaşlar ile ziyaret ederek tek tek kapı dolaşan Şahin, bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından büyük taktir topladı.

Tüm çocuklara dokunarak şeker tadında Bayram geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Şahin,destek veren herkese teşekkür etti. Gevaş ilçesi Bağlama Mahallesi muhtarı Hayrullah Yarış ise, "Polis Memuru Mustafa Şahin'in başlattığı bu anlamlı kampanyaya katıldığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bayramda yalnızca şeker değil, aynı zamanda sevgiyi ve dayanışmayı da paylaşmış olduk. Mustafa Şahin ve gönüllüleri, bu yardımlarıyla bizlere ve özellikle çocuklarımıza büyük bir moral kaynağı oldular" dedi.