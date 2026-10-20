Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketinde can kaybı 8'e yükseldi. Kayıp Ahmet Derin'i arama çalışmaları ise sürüyor. Dün saat 07.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve sahil güvenlik timleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin Ayazağa'da meydana gelen sel felaketi sırasında kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Ciritlioğlu'nun cenazesi Ayazağa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kocaeli Gebze'deki Kadıllı Mahallesi'nde, Büyükdere Deresi'ne düşen araçta bulunan Fatih Demirtaş'ın ardından Doğan Arslan'ın da cenazesine ulaşıldı. Arslan'ın cenazesi morga kaldırılırken haberi alan yakınları fenalık geçirdi. Mavi vatan ve karadaki arama kurtarma ekipleri, selde kaybolan bir vatandaşı bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör