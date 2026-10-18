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Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:37

Sel felaketinden hayatını kaybeden Turgut Dursun için son görev

Etkili olan sağanak yağış sonrası Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla hayatını kaybeden 66 yaşındaki Turgut Dursun'un bugün öğle vakti Barbaros Camii’nde son yolculuğa uğurlandı. Camiide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Dursun’un cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katıldı. Oğlu Yılmaz Dursun ise acılarının çok taze olduğunu söyledi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Sel felaketinden hayatını kaybeden Turgut Dursun için son görev
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve su taşkınlarının ardından kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Turgut Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu Ayazağa Mahallesi'nde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, talihsiz adamın cesedi bir köprünün altında bulundu. Arama ekiplerince köprü altından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

BARBAROS CAMİİ'NDE SON GÖREV

Turgut Dursun için Barbaros Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra ailesi, yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dursun'un cenazesi Sarıyer Ayazağa mezarlığına götürülerek defnedildi.

DURSUN'UN ACILI OĞLU "ACIMIZ ÇOK TAZE"

Turgut Dursun'un oğlu Yılmaz Dursun, "Babamı çarşamba günü sel felaketinde kaybettik. Önce araba su alıyor. Arabadan iniyor kendisi, ikinci sel gelince önce kendisi ve arkadaşı kayboluyor. Perşembe günü sabah arabasını bulduk. Cuma günü de kendisini bulduk. Arkadaşlarımızla arama yaptık. Polisler yardımcı oldu. Telefonlar çekmedi. Doğal afetlerde böyle olmaması lazım. Her doğal afette telefon çekmiyor. Acımız çok taze."

#SARIYER
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Sel felaketinden hayatını kaybeden Turgut Dursun için son görev
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