Sel suları vatandaşı perişan etti!

Gece saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, yolları ve otoparkları adeta göle çevirdi. Ekipler hızla su tahliye çalışması başlatarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

"HER ŞEY 15-20 DAKİKA İÇİNDE OLDU"

Sel sularından son anda kurtulan Murat Özkasnı, o anları şu sözlerle anlattı: "Geceden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık, masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık ama kapı açılınca içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Dışarıda bir araçtan inen yaşlı bir adamı su alıp götürdü. Gece boyunca büyük bir korku ve panik yaşadık, sabah saatlerinde gelip bizi kurtardılar."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör