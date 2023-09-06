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Giriş Tarihi: 6.9.2023 15:25 Son Güncelleme: 6.9.2023 15:41

Sel sularına kapılıp ölmüştü! Gazetecinin eşi çıktı

İstanbul Başakşehir'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Y.Y.'nin (67), bir gazetecinin eşi olduğu ortaya çıktı.

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Sel sularına kapılıp ölmüştü! Gazetecinin eşi çıktı

İstanbul'un kuzeyinde dün gece saatlerinde etkili olan yağışlar Başaksehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Y.Y. (67) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

GAZETECİNİN EŞİ ÇIKTI

Selde hayatını kaybeden Y.Y.'nin bir gazetede yazıişleri müdürlüğü yapan gazetecinin eşi olduğu ortaya çıktı. Y.Y., eşi ile telefonda görüşüp, Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde bir kafede kendisini almasını bekliyordu. Kafede çay içerken sele yakalanan Y.Y., içeri su dolması ile kafenin içerisinde mahsur kaldı. Kafeden bazı vatandaşların kaçarak kurtulduğu, romatizma rahatsızlığı olduğu öğrenilen Y.Y.'nin kurtulamadığı öğrenildi. Talihsiz kadının cesedi cadde üzerinde yaklaşık beşyüz metre ileride bulundu. Y.Y.'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Başakşehir Hz. Hüseyin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

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Sel sularına kapılıp ölmüştü! Gazetecinin eşi çıktı
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