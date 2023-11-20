Sel ve fırtına vurdu: 9 ölü, 11 kayıp

Şiddetli yağış ve rüzgâr yurdun büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Batman'da 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, Zonguldak'ta çok sayıda dükkân ve evi su bastı. İstanbul Şile, Diyarbakır, Düzce'de sağanak etkili olurken, bazı bölgelerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinde kayıp olan 12 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşılırken, mürettebattan 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.Zonguldak'ta batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinde 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. Cenazesine ulaşılan kişinin gemide aşçı olarak görev yaptığı değerlendiriliyor. 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerine 797 görevlinin katıldığını belirtti.Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ise sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkiinde sağanak sonrası sel sularına kapılan araçta bulunan Selahattin Coşkun, Dursun Esen ve Murat Tosun yaşamını yitirdi.Diyarbakır Hani'de 1 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.Kastamonu'nun Cide ilçesinde başlayan fırtına gece boyunca etkili oldu, dalgaların boyu 5 metreyi aştı. İlçe sahilinde dev dalgalar sahili döverek karayoluna taştı.Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Taşköprü Yaylası'nda mahsur kalan 7 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri kar nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının 10-15 santimetreyi bulduğu ilçelerde esnaf, işyerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Tunceli'de de kar yağışı etkili oldu.Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.Bartın Irmağı'nın su seviyesi, aşırı yağış sonrası 5 metre kadar yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele, sular altında kaldı. Kentte dünden itibaren metrekareye 35 kilogram yağış düştü.Sinop'ta olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.BATMAN'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Seyitler Mahallesi'nde sel suları nedeniyle kerpiç ev tamamen yıkılırken, sulara kapılan 54 yaşındaki Lalihan Güner ve torunları 5 yaşındaki İsrafil Güner, 1 yaşındaki Birgül Güner ve 3 yaşındaki Asenat Güner hayatını kaybederken, anne Aysun Güner ağır yaralandı. Baba Muhyettin Güner'in ise iki çocuğunu kurtardığı belirlendi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 55 yaşındaki Behçet Avcı, Merkez Mahallesi'nde sel sularına kapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Behçet Avcı'nın cansız bedenine yaklaşık 300 metre ileride ulaşıldı.Şırnak il geneli ile Bingöl'ün 5 ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.