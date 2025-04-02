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Giriş Tarihi: 2.4.2025 21:00 Son Güncelleme: 2.4.2025 21:46

Selami Yıldız’dan derbi mesaisi! Statta tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları Esat Feryadi Doköz ve Osman Tınmazol, derbi tedbirlerini yerinde denetleyen Selami Yıldız’a güvenlik önlemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Emir SOMER Emir SOMER
Selami Yıldız’dan derbi mesaisi! Statta tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geldi.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Esat Feryadi Doköz ve Osman Tınmazol, dev derbiyle ilgili alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a tedbirlerle ilgili bilgiler verdi. Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi için İstanbul genelinde 30 bin 199 polis, stat ve çevresinde ise dokuz bin 726 polis görevlendirildi.

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Selami Yıldız’dan derbi mesaisi! Statta tedbirleri denetledi
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