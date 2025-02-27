Selatin camiler ramazana hazır: Ayasofya gül suyu ile temizlendi

Fatih Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

"BÜTÜN CAMİLERİMİZDE ÖZEL TEMİZLİKLER YAPIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye ve İslam aleminin bereket ve rahmet ayı olan ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Tarihin her döneminde ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden de gelenler camilerimizi, mescitlerimizi geziyorlar. Biz de tüm kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz" dedi.

"ÇOK HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Ergün, "Sosyal yardımlar açısından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız açısından da çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkede olan hatta komşumuz Ukrayna'da olan bütün kötü olayların da son bulmasına vesile olmasını umut ediyorum" diye konuştu. Öte yandan belediyeye bağlı 14 kişiden oluşan 7 ekip, ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam 365 camide temizlik yapacak.