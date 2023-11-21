Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu

Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan KTÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı; "Selçuk Bayraktar Türk gençliğine imkan ve destek vermiş, ağabeyleri olmuştur. Yapmış olduğu üst düzey araştırma, geliştirme, faaliyetler ve üstün başarılardan ötürü fahri doktora ünvanının verilmesine senatomuzca karar verilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.
Üniversite ve liseli gençlerle buluşan Selçuk Bayraktar, havacılığın doğuşundan, gelişimini hakkında değerlendirmelerde bulunarak, gençlere sohbet eşliğinde açıklamalar yaptı.
Selçuk Bayraktar, 2004 yılından günümüze geliştirilen İHA ve SİHA'ları anlatırken, KIZILELMA ve TB3'ün uçuşa hazırlandığı süreçler hakkında bilgiler verdi.
Etkinlik sonunda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a KTÜ tarafından fahri doktora ünvanı verildi.