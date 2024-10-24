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Giriş Tarihi: 24.10.2024 18:15 Son Güncelleme: 24.10.2024 18:32

Selçuk Bayraktar’dan TUSAŞ açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ’ta yaşanan alçak terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, “Kızılelmaya varıncaya kadar milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Selçuk Bayraktar’dan TUSAŞ açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ'ta yaşanan alçak terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem milletimize hem de yakınlarına öncelikle yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar diliyorum. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin bir ferdi olduğum için de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kızılelma'ya varıncaya kadar milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar’dan TUSAŞ açıklaması
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