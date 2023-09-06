Selde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yoğun yağışların sele dönüşmesi ile Başakşehir'de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven, Başakşehir Hz. Hüseyin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kayaşehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye ailesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda seveni katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya şöyle konuştu: "Büyük bir üzüntü ile gönderdiğimiz Yıldız Yurtseven'in mekanı cennet olsun. Ailesine, tanıdıklarına ve tüm İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Öncelikle çok üzüntülüyüm. İstanbullu hemşerilerime yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acımız sadece İstanbul'da değil. Kırklareli İğneada, Sislivadi'de dün sabah gerçekleşen hadise sonrası da Valilik, Emniyet, Jandarma ve AFAD olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla oraya intikal ettik. Orada zor durumda olan vatandaşlarımızdan 10'unu kurtardık. Malesef 6'sına ulaşamadık. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Dün malesef 2'sinin cansız bedenine ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Valimiz başta olmak üzere bölge ile sürekli iletişim halindeyim. Şu anda bölgede 900'ün üzerinde personel ile çalışmaya devam ediyoruz. 500 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde son derece derin bir vadi. Umarım çalışan arkadaşlarımız kayıp arkadaşlarımızı da bulur.

Ailelerine ve Kırklareli'ne başsağlığı diliyorum. Başından sonuna sayın Cumhurbaşkanımız hem İstanbul'u hem de Kırklareli'yi anbean takip ediyor. Gerek İstanbul'da, gerek de Kırklareli'de devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara yardımı her zaman olduğu gibi devam ediyor. İstanbul'da da dün geceden bu yana sayın Valimiz, AFAD İl müdürümüz, AFAD Başkanımız ve tüm kurum ve kuruluşlarımız selden kaynaklı sıkıntıları çözmek konusunda gayret gösteriyor. Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu ilk andan itibaren uyumadı desek yalan olmaz. Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de şu ana kadar tespit edilmiş, bize intikal eden sorunlar yüzde doksanın üzerinde çözüldü. Sayı değişken olsa da 564 konut ve 764 işyerini su bastığını söyleyebiliriz. Emniyetimizden aldığımız bilgilerden de 172 araçta da selden kaynaklı zarar olduğunu tespit ettik. AFAD ilk etapta 40 milyon TL para gönderdi. Bazı kaymakamlarımız hesaplarına bu konut ve işyeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Muhtemelen bu yarın tamamlanır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yardım ödemesi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Valilerimize, ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Başından beri fedakarca çalışan medya mensuplarına da teşekkür ediyorum. Lütfen şu iklim değişikliklerinde uyarılara uyalım." dedi.