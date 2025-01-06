Selfie bağımlılığı özgüven eksikliği işareti

Sosyal medyanın hayatımıza girmesinin ardından hemen hergün fotoğraflar çekip paylaşanların yaşadığı takıntıya yönelik ilk olarak 2014'te ortaya atılan 'selfitis' kavramı giderek yaygınlaştı. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, Nottingham Trent Üniversitesi'nin selfie çekme davranışını incelediğini ve çok sık selfie çeken bireylerde bu davranışın, kabul görme arzusu ve özgüven eksikliğini işaret edebileceğini belirtti. Psikolog Hande Nacar Baş, "Henüz resmi bir psikolojik tanı olmasa da, bu kavram literatüre girmiş durumda. Araştırmalar, özellikle özgüven eksikliği yaşayan bireylerde selfitisin daha yaygın olduğunu gösteriyor." İfadelerini kullandı.