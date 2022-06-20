Selimiye Camii Nerede? Selimiye Camii Nereye Bağlı, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Yapımına 1568 yılında başlanan, 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış olup ama açılamayan Selimiye Camii II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete ilk defa açılmıştır. Selimiye Camii ve külliyesi, 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş olup 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Böylelikle Drina Köprüsünden sonra bir Osmanlı eseri daha Dünya Mirası Listesi'ne girmiş oldu. Bu camii her sene binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekmektedir. Gelen turistler buranın mimari yapısı, tarihi dokunuşu ve İslami vasfıyla etkilenmektedirler. Selimiye Camii nerede bulunur, hangi ilimizdedir, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Şimdi bununla ilgili ayrıntılara değineceğiz. Selimiye Camii nerededir? İşte bilgiler.

Selimiye Camii Nerede?

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alan Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti görevini yapmış ve tarihin en önemli mimari eserlerinin olduğu bir şehirdir. Şehir han, cami, çarşı ve taş köprüler gibi tarihi eserlerle süslüdür. Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami ve Eski Cami, Dar-ül Hadis Camii Edirne'nin en önemli eserleri Edirne'de yer almaktadır. Selimiye Camii Edirne'de bulunmaktadır.

Selimiye Camii Nasıl Gidilir?

Selimiye Camii, Edirne'de Merkez'de yer alan bir yapıdır. Meydan, Mimar Sinan Caddesi Merkez/Edirne olarak açık adresi bulunmaktadır. Mimar Sinan Caddesinde Meydan'da bulunan camiiye şehir dışından arabalar ve yolcu otobüsleri ile gidilebilir. Edirne'ye girdikten sonra toplu taşıma, özel araç ve taksiler ile ziyarete gitmek mümkündür.

Eğer otogardan Selimiye Camii'yi ziyarete gitmek istiyorsanız, minibüsleri kullanarak şehir merkezine gidebilirsiniz. Şehir merkezinden Selimiye Camii'ye gitmek toplamda beş dakikalık bir yürüyüş gerektirmektedir. Ardından tüm mimari yüzü ile görünen Selimiye Camii karşınıza çıkacaktır.

Selimiye Camii Özellikleri