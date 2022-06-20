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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:28 Son Güncelleme: 20.6.2022 12:28

Selimiye Camii Nerede? Selimiye Camii Nereye Bağlı, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Selimiye Camii Nerede? Selimiye Camii Nereye Bağlı, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve mimari olarak beğenilen camiileri arasında kuşkusuz Selimiye Camiisi de yer almaktadır. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı güzel eserlerden bir tanesidir. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" şeklinde nitelendirdiği bu cami, Osmanlı'nın önceki başkenti bulunan bir külliye olarak da adlandırılır. Bu camii sadece Mimar Sinan'ın en önemli eseri değil, Osmanlı mimârîsinin en önemli eserleri arasında görülmektedir. Eğer burayı ziyaret etmek istiyorsanız “Selimiye Camii nerede?” rotasını hazırladık. Selimiye Camii nereye bağlı, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Diyorsanız işte yanıtı…

Yapımına 1568 yılında başlanan, 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış olup ama açılamayan Selimiye Camii II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete ilk defa açılmıştır. Selimiye Camii ve külliyesi, 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş olup 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Böylelikle Drina Köprüsünden sonra bir Osmanlı eseri daha Dünya Mirası Listesi'ne girmiş oldu. Bu camii her sene binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekmektedir. Gelen turistler buranın mimari yapısı, tarihi dokunuşu ve İslami vasfıyla etkilenmektedirler. Selimiye Camii nerede bulunur, hangi ilimizdedir, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Şimdi bununla ilgili ayrıntılara değineceğiz. Selimiye Camii nerededir? İşte bilgiler.

Selimiye Camii Nerede?

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alan Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti görevini yapmış ve tarihin en önemli mimari eserlerinin olduğu bir şehirdir. Şehir han, cami, çarşı ve taş köprüler gibi tarihi eserlerle süslüdür. Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami ve Eski Cami, Dar-ül Hadis Camii Edirne'nin en önemli eserleri Edirne'de yer almaktadır. Selimiye Camii Edirne'de bulunmaktadır.

Selimiye Camii Nasıl Gidilir?

Selimiye Camii, Edirne'de Merkez'de yer alan bir yapıdır. Meydan, Mimar Sinan Caddesi Merkez/Edirne olarak açık adresi bulunmaktadır. Mimar Sinan Caddesinde Meydan'da bulunan camiiye şehir dışından arabalar ve yolcu otobüsleri ile gidilebilir. Edirne'ye girdikten sonra toplu taşıma, özel araç ve taksiler ile ziyarete gitmek mümkündür.

Eğer otogardan Selimiye Camii'yi ziyarete gitmek istiyorsanız, minibüsleri kullanarak şehir merkezine gidebilirsiniz. Şehir merkezinden Selimiye Camii'ye gitmek toplamda beş dakikalık bir yürüyüş gerektirmektedir. Ardından tüm mimari yüzü ile görünen Selimiye Camii karşınıza çıkacaktır.

Selimiye Camii Özellikleri

  • Osmanlı mimarîsinin en önemli eserleri arasında sayılır.
  • Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" şeklinde nitelendirdiği eserdir.
  • Mülkiyeti Sultan Selim Vakfı'ndadır.
  • 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.
  • 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.
  • Daha önceki hiçbir camide ya da antik çağ mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmıştır.
  • Caminin dört köşesinde bulunan, her biri özel üç şerefeli 380 santimetre çapındaki minareler bulunur.
  • Mermer, çini ve hat işçilikleri sanatları ile süslenmiştir.
  • Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında ters bir lale motifi bulunur.

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Selimiye Camii Nerede? Selimiye Camii Nereye Bağlı, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?
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