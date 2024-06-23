Selin 66 gündür kayıp

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, o günden itibaren haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini, zaman geçtikçe umutlarının tükendiğini belirtti. Öte yandan Manisa polisi, genç kızın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine şüpheli kişilerin ifadelerine başvuruyor.Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyleyen Karalar, "Bir anne doğurduğu evladı tanımaz mı? Benim aklımda iki şüphe var. Ya kızımı sağlam bir yere kapattılar, işkence çektiriyorlar ya da öldürüp bir yerlere attılar, gömdüler. Bunun başka açıklaması yok. Ben nereye gideyim de yalvarayım, bir an önce benim kızımı bulsunlar. Ama ölü ama diri. Ölüyse gideyim en azından bir mezar yaptırayım" dedi. 15 gün önce Adli Tıp'a DNA örneği vermeye gittiğini belirten Yeliz Karalar, "İnşallah DNA örneğim orada kalır da ben kızımı sağ selamet bulurum. Bulduğum anda, kızımı kimsenin eline bırakmayacağım. Kızımı sağ olarak bulsunlar, bir gece koynumda yatırayım, ondan sonra tedavi etmeye kendim götüreceğim" dedi.