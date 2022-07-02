Haberler Yaşam Haberleri Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, gerçek mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:31 Son Güncelleme: 2.7.2022 16:32

Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, gerçek mi, uyarlama mı?

Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, gerçek mi, uyarlama mı?

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TV yayın akışında yer alan filmle ilgili olarak Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla araştırmalar hız kazandı. Cengiz Aytmatov’un eserinden sinemaya uyarlanan filme ilişkin; Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, kaç yapımı gibi sorular da gündeme oturdu. İşte filme ilişkin detaylar…

Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolleri paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Cengiz Aytmatov'un kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, müziklerinde Cahit Berkay'ın imzası bulunuyor. Filmle ilgili olarak, Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yanıt arıyor. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, hikayesi gerçek mi, kaç yapımı? İşte filmin konusu, oyuncuları ve diğer detaylar!

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM KONUSU

Birbirlerine körkütük aşık olan İlyas ve Asya'nın arasındaki muhteşem aşkın sonu felaketle sonuçlanır. İlyas, Asya'yı aldatmıştır. Destansı aşk beklenmedik şekilde sona ermiştir. Hayattaki en büyük tutkusu kamyonu 'Arkadaş' olan İlyas'ın geçimsiz tavırlarının üzerine bu ihanet de eklendiğinde Asya evini terk eder. İlyas başka bir seçenek bırakmamıştır çünkü. Tek oğlu Samet'le kimsesiz kalan çaresiz kadın türlü zorluklar sonrasında Cemşit isimli bir adamla tanışır. İyilik timsali olan Cemşit çaresiz kadın ve oğluna evinin kapılarını açar, kendi ailesiymiş gibi yakın davranır. Yıllarca bu şekilde yaşayan Cemşit ve Asya artık bir aile olmuştur ve Samet Cemşit'e 'baba' demektedir. Her şey böylesine yolunda giderken bir gün İlyas çıkagelir. Asya şimdi büyük aşkı İlyas ile kendisine zor gününde kucak açan Cemşit arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM UYARLAMA MI?

1977 yapımı filmin hikâyesi, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan Kırmızı Eşarp (Kırgızca: Кызыл Жоолук / Kızıl Jooluk) adlı romanından uyarlanmıştır.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, o dönem Adana'nın bir ilçesi olan Osmaniye'nin Kesmeburun köyü yakınlarındaki Kastabala civarında ve 2020 yılında UNESCO Dünya Geçici Mirası listesine dahil edilen Kadirli ilçesindeki Karatepe-Aslantaş arkeolojik alanının hemen yanındaki baraj inşaatında gerçekleştirildi. İlyas karakterinin çalıştığı baraj inşaatının şantiye sahneleri, 1975'te yapımına başlanan ve 1984'te tamamlanan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali şantiye alanında gerçekleştirildi.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI

Türkan Şoray Asya

Kadir İnanır İlyas

Ahmet Mekin Cemşit

Nurhan Nur Asya'nın annesi

Hülya Tuğlu Dilek Hanım

Cengiz Sezici Can

Elif İnci Samet

İhsan Yüce Yakup

Erol Batıbeki Konuk Oyuncu

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Selvi Boylum Al Yazmalım konusu nedir, oyuncuları kimler? Selvi Boylum Al Yazmalım nerede çekildi, gerçek mi, uyarlama mı?
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